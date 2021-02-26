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اليوم.. عودة الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية"

08:00 ص الجمعة 26 فبراير 2021
اليوم.. عودة الإعلامي عمرو أديب لبرنامج "الحكاية"

الإعلامي عمرو أديب

يعود الإعلامي عمرو أديب لتقديم برنامج "الحكاية مع عمرو أديب" عبر شاشة "MBC مصر، بداية من اليوم "الجمعة" على الهواء في تمام العاشرة مساءً، بعد أن غاب عن حلقات الأسبوع الماضي بسبب تعرضه لحادث سير تطلب خضوعه لبعض الراحة المنزلية.

وأكدت إدارة قناة "MBC مصر"، أن الإعلامي عمرو أديب يستأنف تقديم حلقات البرنامج المُباشرة يوميًا من الجمعة إلى الإثنين كالمعتاد في تمام العاشرة مساءً.

يُعرض برنامج "الحكاية.. مع عمرو أديب" على " MBC مصر" يوميًا من الجمعة إلى الإثنين، الساعة 10:00 مساءً.

وتعرض الإعلامي عمرو أديب لحادث سيارة بمنطقة دهشور، ما تسبب في تهشم واجهة سيارته، ونقله إلى أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر، ثم عاد إلى منزله في نفس اليوم.

وكان من المفترض أن يعود عمرو أديب إلى برنامجه "الحكاية" الأسبوع الماضي، إلا أنه استمر في إجازة أسبوعًا للراحة.

عمرو أديب برنامج الحكاية

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