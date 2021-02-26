اليوم.. الأوقاف: افتتاح 23 مسجدًا جديدًا بـ 5 محافظات
تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 23 مسجدًا جديدًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020، 934 مسجدًا حتى تاريخه.
تضم قائمة المساجد الجديدة:
(1) مديرية أوقاف البحيرة
1- مسجد الشلبي – قرية 8 - إدكو
2- مسجد زراعة 5 – قرية 7 – إدكو
3- مسجد الرجال – قرية كوم بلال – إدكو
4- مسجد عزبة قنديل – التوفيقية – إيتاي البارود
5- أبو القاسم الملهطاني – دمنهور غرب
6- النور مدخل أبو الشقاف – حوش عيسى
7- الطنطاوي الغربي البساتين – دمنهور غرب
8- الوسط – منشأة الوكيل – مركز دمنهور
9- الوسطاني إبيا الحمراء – مركز الدلنجات
10- عباد الرحمن بجع غرابيل المسين الدلنجات
11- التوحيد –عزبة لطفي كوم اشو كفر الدوار
12- مسجد مظهر – قرية مظهر زاوية غزال – دمنهور
13- مسجد الشهداء – قرية بادم غزال – دمنهور
14- مسجد السراح – قرية العلامية الكبرى – الدلنجات
15- مسجد ع المأمور العمرية –دمنهور
(2) مديرية أوقاف الشرقية
16- مسجد الكبير أبو سلطان – إدارة أبو حماد
17 - مسجد البوري – الفرايحة – أولاد صقر
(3) مديرية أوقاف الفيوم
18 - مسجد المدينة الصناعية – بندر طامية
19- التقوي – دوار الوابور – العزيزية طامية
20- الإخلاص – سويرس – الجالي طامية
21- محمد رياض – فانوس – طامية
22- الشيخ غريب المعداوي – شنواي – مركز أشمون
(5) مديرية أوقاف الأقصر
23- بلال بن رباح بنجع خليدي بمنشأة العماري
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