لأول مرة في تاريخ الثروة التعدينية.. "النواب": مصر تسير بخطى ثابتة للتنقيب عن الذهب

كتب- نشأت علي:

قال النائب حسام الدين عوض الله صالح، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن مصر تسير، ولأول مرة في تاريخ الثروة التعدينية، بخطى ثابتة على الخريطة العالمية للتنقيب على الذهب.

وأضاف صالح: يأتي ذلك بعد نجاحها ولأول مرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والاتجاه إلى التصدير، إضافة إلى تعهد الحكومة أمام البرلمان بتحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المنتجات البترولية مع حلول عام 2023، متوقعًا أن تكون مصر واحدة من أهم الدول في مجال إنتاج الذهب .

وتابع النائب، في بيان له اليوم الأحد، بأن عملية طرح المزايدة العالمية للذهب وإعلان النتائج ومن ثمَّ توقيع عقود التنقيب ترجمة فعلية للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعديني؛ وهو ما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار التعديني وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي للتنقيب عن الذهب، وجذب شركات التعدين العالمية والمصرية .

وأشاد صالح بتصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التي أكد فيها أن النجاح الذي حققته تلك المزايدة العالمية للبحث عن الذهب واستغلاله أعطت دفعات قوية للاستمرار في تطوير قطاع التعدين المصري وتحقيق النتائج المأمولة منه؛ باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية التي يتم العمل عليها وفق منهجية متكاملة ليكون أحد الروافد الأساسية للدخل القومي في ظل الزخم والدعم الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لجهود تطويره وتعظيم القيمة المضافة منه.