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​رئيس حديقة الحيوان: أغلقنا يوم بسبب الطقس.. ومواعيد العمل منتظمة

05:00 ص السبت 20 فبراير 2021
​رئيس حديقة الحيوان: أغلقنا يوم بسبب الطقس.. ومواعيد العمل منتظمة

الدكتور محمد رجائي

كتب- أحمد مسعد:
أكد الدكتور محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار مواعيد فتح باب حديقة الحيوان بالجيزة وإغلاقها كما هو معتاد رسميًا من التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساء.

وأضاف رجائي لـ"مصراوي"، أن الإغلاق الوحيد منذ سوء الأحوال الجوية كان الأربعاء الماضي، لافتًا إلى أن الإغلاق كان في منتصف اليوم بسبب العاصفة الترابية؛ ضمن إجراءات حماية الزوار والحيوانات.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، استمرار حالة الطوارئ بين الأطقم الطبية العاملين في الحديقة من خلال توفير الأدوية البيطرية وتقديم الوجبات المشبعة بالبروتين، مؤكدًا عدم وجود حالات إعياء للحيوانات جراء موجة الطقس السيئ.

وأشار إلى استمرار عمليات تطهير المقاعد الخشبية والحمامات ضمن إجراءات حماية الزوار من فيروس كورونا.


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حديقة الحيوان وزارة الزراعة مواعيد العمل سوء الأحوال الجوية

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