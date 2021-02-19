"تنسيقية شباب الأحزاب": نرفض الإساءة لأي من مكونات المجتمع المصري

(مصراوي):

قال عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، إنهم تابعوا ببالغ الاستياء، ما أثارته بعض التصريحات من أحد الإعلاميين من ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انطوت على إساءة مرفوضة لأهل الصعيد، فضلًا عن الإشارة للعمالة المنزلية كأنها وصمة عار، واستخدامه لفظ "يشحنون" بناتهم للعمل خادمات في القاهرة، كأنهن سلعة أو أثاث.

وأكد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في بيان لهم اليوم الجمعة، رفضهم كافة أشكال الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع المصري، وبالغ التقدير لأهالي الريف المصري، سواء في الصعيد أو في محافظات الدلتا، الذين يعبرون عن الأصالة والشهامة والرجولة، وأن ما صدر عن الإعلامي من تصريحات غير مسؤولة تهدد السلام المجتمعي مرفوضة شكلًا وموضوعًا.

وقال البيان: "نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يثمنون الإجراء الذي اتخذه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بوقف الإعلامي المذكور لحين مثوله للتحقيق أمام المجلس؛ ويطالبون بضرورة تفعيل ميثاق الشرف الإعلامي، وتطبيق عقوبات واضحة لكل ما يثير النعرات والطائفية ويعزز العصبية والقبلية".

وأكدت التنسيقية احترامها الكامل لحرية الرأي والتعبير المكفولة في الدستور المصري، لكن هذا لا يمنع من محاسبة المتجاوزين، إذ تؤكد الفقرة 3 من المادة 19 في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، على جواز إخضاع الحق في حرية التعبير لبعض القيود الضرورية بما يمثل احتراما لحقوق الآخرين وسمعتهم، أو لحماية الأمن القومي والنظام العام.

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