"التذكرة بـ30 جنيهًا". تعرف على تفاصيل اجتماع مجلس إدارة "متحف الحضارة"

(مصراوي):



عُقد اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من الموضوعات بشأن مستجدات الأعمال بالمتحف.

واستهل الاجتماع باطلاع أعضاء مجلس الإدارة على مستجدات الأعمال بالموقع الإلكتروني للمتحف، حيث قامت الشركة المنفذة بعرض التصميم الخاص به وصفحاته المختلفة وما يقدمه من خدمات إلكترونية للتعريف بكافة أنشطة المتحف.

كما تم مناقشة إمكانية إضافة المتحف القومي للحضارة المصرية بعد افتتاحه ضمن مواقع الزيارة بكايروباس "Cairo Pass" والذي يتيح لحامله زيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية الموجودة بمحافظتي القاهرة والجيزة لمدة ٥ أيام متتالية.

كما وافق المجلس على تطبيق نظام شرح المرشدين السياحيين بالسماعات وفقًا للمعمول به بالمتاحف الكبرى بالمجلس الأعلى للآثار على أن يكون سعر التذكرة 30 جنيهًا، ما يساهم في الحفاظ على الهدوء داخل المتحف وعدم تداخل أصوات المرشدين بعضهم ببعض.

هذا بالإضافة إلى الموافقة على التزام المتحف بلائحة التصوير الخاصة بالمتاحف والمواقع التي أقرها المجلس الأعلى للآثار.





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