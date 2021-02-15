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السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء

07:52 م الإثنين 15 فبراير 2021
السيسي يتابع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح وزراعة الأراضي بالمياه المنصرفة من محطة بحر البقر.

واطلع الرئيس على الخطوات التنفيذية المتعلقة بتوفير ونقل المياه من المصرف إلى الأراضي المستهدف زراعتها في وسط وشمال سيناء، ومختلف تفاصيل المشروع، خاصةً مساحات الأراضي المستهدفة، ومحطات الرفع وخطوط نقل مياه الري ومساراتها المختلفة، فضلاً عن محطات التغذية الكهربائية وخطوط نقل الكهرباء.

ووجه الرئيس بتحقيق التنسيق والتكامل بين جهات الدولة، لا سيما قطاعات العمل المشترك من الري والزراعة، للإسراع في الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي، ولمردوده المهم على جهود الدولة في التنمية الشاملة لشبه جزيرة سيناء.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء محمد شاكر

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