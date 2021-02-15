حدث ليلاً| 59 وفاة بكورونا وقرارات نهائية بشأن الدراسة والامتحانات

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الألولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ارتفاع كبير بالوفيات.. الصحة تعلن بيان ليوم الأحد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 322 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 134960 حالة حتى اليوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير التعليم العالي عن الامتحان "أونلاين": لا يوجد سبب مقنع

قال خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن فلسفة العملية التعليمية في الجامعات في الفصل الدراسي الثاني ستكون على نسق الفصل المنقضي، أي أنها ستبدأ يوم 27 فبراير عبر فكرة التعليم "الهجين" وبنفس طريقة وجدول الامتحانات وفقاً للوائح الجامعات.

للتفاصيل.. اضغط هنا

للبحث عن المفقودين.. الاستعانة بلوادر المحافظة في رفع ركام عقار روض الفرج

استعان رجال الحماية المدنية بالقاهرة، بلوادر تابعة لحي روض الفرج، في عمليات البحث عن المفقودين في انهيار منزل مكون من طابقين، ولرفع ركام العقار.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"مش عايزين قلق".. طارق شوقي: لن يتم حذف أي جزء من المنهج

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه لن يتم حذف أي جزء من المنهج حتى لو انتهت الفترة الدراسية، مضيفًا: "هذا غير وارد".

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزير التعليم العالي: استئناف الدراسة بالجامعات 27 فبراير.. ويكشف حقيقة الامتحانات الأونلاين

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، استئناف الدراسة والامتحانات بالجامعات والمعاهد يوم السبت المقبل 27 فبراير، وفق قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

للتفاصيل.. اضغط هنا

انتشال 3 جثث وإنقاذ شخصين في انهيار عقار روض الفرج

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من إنقاذ شخصين في انهيار عقار بمنطقة روض الفرج، وجرى انتشال 3 جثث من تحت الأنقاض.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أحمد موسى يكشف تفاصيل مكالمته الهاتفية مع زكريا عزمي ردا على رجل الأعمال محمود وهبه

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل مكالمته الهاتفية مع زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك ردا على تصريحات محمود وهبه رجل الأعمال الهارب.

للتفاصيل.. اضغط هنا

إنقاذ طفل مصاب من أسفل أنقاض منزل روض الفرج

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من انقاذ طفل مصاب من أسفل أنقاض عقار بمنطقة روض الفرج.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رئيس الأركان السوداني: بناء جيش وطني واحد محترف من أهداف الثورة

أكد رئيس هيئة الأركان السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين أن من أهداف الثورة بناء جيش وطني واحد محترف وقادر على أداء واجبه، وذلك باتفاق جميع الشركاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

طارق شوقي يكشف تفاصيل إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الطلاب في مرحلة رياض الأطفال ومن الصف الأول حتى الثالث الابتدائي سيتم تقييمهم من خلال مدرس الفصل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مصدر عسكري سوري: إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على محيط العاصمة دمشق

أعلن مصدر عسكري سوري أن إسرائيل أطلقت رشقات صاروخية على مناطق في محيط العاصمة السورية دمشق في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين.

للتفاصيل.. اضغط هنا