البرلمان يرفض مقترح بكري بتعريف الشيوخ بأنه مجلس نيابي
كتب -نشأت علي:
رفض مجلس النواب مقترح النائب مصطفى بكري، بأن يتعريف مجلس الشيوخ بأنه مجلس نيابي، بدلا من عبارة "الغرفتين"، مشيرًا أن هذا اللفظ لم يرد في أيا من الدستور أو القانون.
وافق المجلس على المادة الثانية من مشروع القانون وتقضى بأن تنظم هذه اللائحة العمل داخل مجلس الشيوخ، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتبين الإجراءات والأعمال البرلمانية، والعلاقة بين المجلس ومجلس النواب وغيره من السلطات والجهات، وحقوق وواجبات أعضائه، وكفالة حرية تعبيرهم عن آرائهم أيًا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية. وسبق ذلك الموافقة على مادتي الإصدار.
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