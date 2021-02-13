تطعيم الأطباء والنشاط الرياضي.. تعرف على أبرز قرارات لجنة أزمة كورونا

(مصراوي):

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع.

جاء ذلك مساء اليوم السبت، على هامش اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة رئيس الوزراء.

في التقرير التالي نرصد أهم تلك القرارات التي صدرت من الحكومة اليوم..

- مجلس الوزراء: مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

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- الوزراء: تأجيل المسابقات الرياضية للناشئين حتى أبريل.. واستمرار تدريبات الأندية

وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها، مساء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقًا للجداول المعلنة، ووفقًا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

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- الصحة: تطعيم جميع الأطباء في جميع مستشفيات الجمهورية السبت المقبل

أعلنت وزيرة الصحة، أنه سيتم اعتبارًا من السبت المقبل البدء في تطعيم المستشفيات أيًا كانت الجهة التابعة لها، بعد بدء توفير اللقاح للأطقم الطبية في 363 مستشفى مخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، كما سيتم دخول التطعيم للمواطنين أصحاب الأمراض المزمنة.

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- وزيرة التضامن تكشف موقف الحضانات بشأن العودة للعمل في ظل أزمة كورونا

وافق مجلس الوزراء على تأجيل المسابقات الخاصة بقطاع الناشئين حتى الأول من أبريل 2021، ويسري ذلك على جميع مسابقات الناشئين بالاتحادات الرياضية، على أن تستمر التدريبات الرياضية في الأندية، وعدم توقف نشاطات هذا القطاع بالأندية وكافة المؤسسات الرياضية الأخرى.

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- وزيرة الصحة: إمدادات الأكسجين مستقرة.. وتطعيم أصحاب الأمراض المزمنة ضد كورونا السبت

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الأكسجين الطبي متوافر بشكل كبير، مؤكدة أننا في مرحلة استقرار فيما يخص إمدادات الأكسجين السائل، كما تم توفير مخزون استراتيجي منه يبلغ مليون و160 ألف لتر.

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