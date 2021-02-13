أمطار وشبورة ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 48 ساعة
كتب- محمد نصار:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس والظواهر الجوية خلال يومي الأحد والاثنين.
وجاءت توقعات حالة الطقس على النحو التالي:
الأحد 14 فبراير
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الاثنين 15 فبراير
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية.
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