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الصحفيين: مد لجنة القيد تحت التمرين لمنح الفرص للصحف الجديدة

02:25 م الجمعة 12 فبراير 2021
الصحفيين: مد لجنة القيد تحت التمرين لمنح الفرص للصحف الجديدة

محمد شبانة

كتب - مينا غالي:

أكد محمد شبانة الأمين العام لنقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة برئاسة ضياء رشوان حريص على تكويد الصحف التى تنتهى من الإجراءات القانونية المطلوبة وقامت بتوفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن هناك بعض الخطوات التى يجب الانتهاء منها أولا لتكتمل قانونية انضمام الصحف الجديدة للنقابة .

وأضاف شبانة أنه تم الاتفاق داخل المجلس على مد تلقى طلبات التقديم للجنة القيد المقبلة تحت التمرين حتى العاشر من مايو لأول مرة، لمنح مزيد من الوقت للصحف والزملاء الجدد للانضمام إلى النقابة بعد اكتمال كل الإجراءات، خاصة وأن هناك صحفا وفق تقرير المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لا تزال تحتاج إلى وقت لتوفيق الأوضاع.

وتابع شبانة أنه شخصيا اتفق مع المجلس على الانضمام للجنة تقييم الصحف الجديدة، ليواصل مع زملاءه أعضاء اللجنة العمل للانتهاء من هذا الأمر بأقصى سرعة، مشيرا إلى أن اللجنة ستجتمع قريبا.

وأكد شبانة أن التدقيق فى الخطوات القانونية الخاصة بالصحف الجديدة هو ضمان للزملاء الجدد قبل أن تكون إجراءات ملزمة، مشيرا إلى أن المجلس اتفق على إنهاء هذا الأمر بما يتماشى مع مصلحة الزملاء.

محمد شبانة نقابة الصحفيين ضياء رشوان مجلس النقابة

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