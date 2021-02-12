شعراوي: الانتهاء من إعداد مشروعات التنمية لـ 51 مركزا بها 1443 قرية

كتب- محمد نصار:

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة عن آخر تطورات وجهود تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية وتوجيهات رئيس الوزراء ذات الصلة في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يمثل المرحلة الجديدة من مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

وأكد شعراوي، أنه تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركزا إداريا بكل القطاعات وتضم 1443 قرية ضمن المشروع القومي لتطوير القرى المصرية ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتم موافاة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتلك الاحتياجات.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه تم وضع مقترحات خطط التنمية المتكاملة لعدد 51 مركزا وموافاة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والهيئة الهندسية بهذه الخطط (27 مركزا للهيئة الهندسية – 24 مركزا لوزارة الإسكان)، كما تم وضع الخطط بالتشاور والتنسيق مع كافة الجهات على المستوى المحلي والمركزي، حيث تم تشكيل لجنة للتخطيط المحلي بكل محافظة تضم كافة المديريات، كما تم مشاركة مقترحات الخطط مع الوزارات المركزية لمراجعتها.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أنه تم الانتهاء من توثيق الوضع الراهن بمواد فيلمية بـ 11 محافظة، وجاري الانتهاء من باقي المحافظات والمراكز خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أنه جاري حصر وتحديد المنازل المتهالكة للأسر غير القادرة بكل قرية من خلال اللجان المجتمعية وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة وشباب البرنامج الرئاسي ووزارة التضامن الاجتماعي .

وقال اللواء محمود شعراوي، إنه يتم حصر المباني الحكومية بكل وحدة محلية قروية ودراسة حالتها الإنشائية لتنفيذ التكليفات بشأن إقامة مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وتحقيق التكامل بين المباني الخدمية واستخدام نفس المبنى في أكثر من غرض، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من حصر نموذجي بمركزي ساحل سليم (محافظة أسيوط) والوقف (محافظة قنا) وجاري استكمال باقي المراكز .

وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم تشكيل لجنة من مسئولي الإدارة المحلية بكل محافظة تكون مسئولة عن توفير الأراضي المطلوبة لكل مشروع واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك سواء من خلال حصر أراضي الدولة التي يمكن استخدامها، أو التنسيق مع المواطنين لتوفير الأراضي من خلال التبرع الفردي أو التبرع المجتمعي .

وأكد "شعراوي" أن الوزارة تقوم حاليا بحصر المقاولين المحليين من كافة الفئات وسيتم موافاة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز التعمير التابع لوزارة الإسكان بقوائم كاملة للمقاولين بكل محافظة ومركز لضمان تشغيلهم وتوفير فرص عمل لمواطني المراكز والقرى المستهدفة خلال تنفيذ هذا المشروع القومي.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم البدء في الزيارات الميدانية للمحافظات وعقد اجتماعات موسعة مع المحافظين وأجهزة الإدارة المحلية لنقل تكليفات رئيس الجمهورية في هذا المشروع القومي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء والتأكد من جودة التنسيق مع الجهات المسئولة عن التنفيذ وإزالة أي معوقات أو تحديات تواجه أي مراحل من تنفيذ المشروع .

وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى زيارته التي قام بها مؤخراً لمحافظتي الأقصر وقنا وتضمان 7 مراكز من المراكز المستهدفة، كما قام فريق الدعم الفني بزيارات لباقي المحافظات، وسيتم القيام بزيارات ميدانية لكافة المحافظات خلال الشهر الجاري.

وأضاف شعراوي أنه وجه المحافظات بتشكيل فريق متابعة بكل مركز يضم (رئيس المركز / مسئول متابعة / مسئول مشاركة اجتماعية) للمتابعة الميدانية وتوثيق العمل الميداني أولا بأول، وتشكيل فريق عمل على مستوى كل محافظة تحت التوجيه المباشر للمحافظين للإشراف والتنسيق والمتابعة.

وطالب شعراوي بأن يراعى اختيار أفضل العناصر وتفريغها للعمل بالوحدة طوال مدة التنفيذ، وتوفير التسهيلات اللوجستية التي تمكن الوحدة من القيام بأعمالها.

وحول إشراك المواطنين والحوار المجتمعي، قال وزير التنمية المحلية إنه سيتم استخدام مبادرة (صوتك مسموع) على مستوى كل مركز إداري (51 مركزا) لتوصيل شكاوى وصوت المواطن لمسئولي المراكز والمحافظة ووزارة التنمية المحلية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة مجتمعية (شباب – مرأة – قيادات طبيعية تنفيذية - مجتمع مدني) على مستوى كل وحدة قروية لمتابعة الأعمال ولتكون كحلقة وصل بين المشروعات والمواطنين.

وأكد "شعراوي"، على أنه جاري تصميم تطبيق إلكتروني تشاركي للهواتف الذكية يهدف لتيسير مشاركة الشباب وجميع فئات المواطنين المختلفة بالمراكز المستهدفة في اقتراح المشروعات وإبداء آراءهم في تقدم التنفيذ والتعرف على رضاهم وشكاواهم وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن مبادرة حياة كريمة بدأت بدعوة وتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2 يناير 2019 حيث وجه نحو تبني مبادرة شاملة ومتكاملة لمحاربة الفقر متعدد الأبعاد بما يوفر حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا تحت رعايته المباشرة.

وقال شعراوي: في 29 نوفمبر 2020 وجه الرئيس السيسي بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل كامل الريف المصري، وقامت الحكومة وتحت إشراف رئيس الوزراء وبناءً على التصور الذي عرضته وزارة التنمية المحلية بالاتفاق على تطوير نطاق العمل ليتضمن استهداف مراكز إدارية بالكامل وليس تجمعات ريفية محددة داخل بعض المراكز، لافتا إلى أنه تم التوافق على تنفيذ التكليف الرئاسي باستهداف كافة المراكز خلال 3 سنوات على أن يتم البدء بـ 51 مركزا خلال العام الحالي.

وأوضح شعراوي أنه تم تحديد 51 مركزا إداريا في 20 محافظة للعمل بها بناءً على مؤشر أولوية التنمية التي تم التوافق عليها بين الوزارات المشاركة والمتمثلة في نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان، ونسبة فقراء ريف المركز من إجمالي سكان ريف المركز، وتركز عدد القرى الذي يزيد فيها الفقر عن 55% في المركز، ونسبة تركز قرى مراكب النجاة والقرى ذات البعد الأمني، ومعدلات الأمية، والأسر التي تعولها إناث، والتغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأكد شعراوي، على أن المراكز الإدارية التي تم اختيارها تضم 1443 قرية ويتبعها أكثر من 10 آلاف نجع وعزبة وكفر، ويعيش فيها حوالي 17.5 مليون مواطن بينهم 11.6 مليون في ريف الصعيد بنسبة 67% من إجمالي المستهدفين .