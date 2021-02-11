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علاء مبارك يهنئ الأهلي بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

08:20 م الخميس 11 فبراير 2021
علاء مبارك يهنئ الأهلي بالفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

علاء مبارك

كتب – يوسف عفيفي:
حرص علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على تقديم التهنئة للنادي الأهلي لفوزه بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية.

وقال علاء عبر الصفحة الرسمية "تويتر"، اليوم الخميس: "ألف ألف مبروك لمصر وللنادي الأهلي برونزية بطولة العالم للأندية".

حقق فريق النادي الأهلي إنجاز تاريخي وتوج بالميدالية البرونزية الثانية في مشوار مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية بعد التغلب على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح على ملعب أحمد بن علي المونديالي.

وسيحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار جائزة الحصول على المركز الثالث في كأس العالم للأندية وفقًا للائحة المسابقة.

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مونديال الأندية النادي الاهلي علاء مبارك

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