حافظوا على زبائنكم.. الصحة توجه نصائح للباعة في الأسواق للوقاية من كورونا
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك لمنظمة الصحة العالمية، يتضمن مجموعة من النصائح للباعة في الأسواق للوقاية من فيروس كورونا.
وناشدت الوزارة عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، الباعة، قائلة: "حافظوا على نظافة سلامة زبائنكم بغسل وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام، واحرصوا على تطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين".
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