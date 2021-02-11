حافظوا على زبائنكم.. الصحة توجه نصائح للباعة في الأسواق للوقاية من كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك لمنظمة الصحة العالمية، يتضمن مجموعة من النصائح للباعة في الأسواق للوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت الوزارة عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، الباعة، قائلة: "حافظوا على نظافة سلامة زبائنكم بغسل وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام، واحرصوا على تطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين".