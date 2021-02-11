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حافظوا على زبائنكم.. الصحة توجه نصائح للباعة في الأسواق للوقاية من كورونا

05:01 ص الخميس 11 فبراير 2021
حافظوا على زبائنكم.. الصحة توجه نصائح للباعة في الأسواق للوقاية من كورونا

خالد مجاهد وزارة الصحة

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك لمنظمة الصحة العالمية، يتضمن مجموعة من النصائح للباعة في الأسواق للوقاية من فيروس كورونا.

وناشدت الوزارة عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، الباعة، قائلة: "حافظوا على نظافة سلامة زبائنكم بغسل وتعقيم جميع الأسطح المستخدمة لتجهيز الطعام، واحرصوا على تطبيق قواعد النظافة الجيدة لليدين".

الصحة توجه نصائح للباعة في الأسواق للوقاية من كورونا

وزارة الصحة فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية

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