أكثر الكلمات إنتشاراً

مسبار الأمل عيد الحب الطقس مونديال الأندية حريق الدائري لقاح كورونا الدوري المصري فيروس كورونا انقلاب ميانمار تصفية الحديد والصلب

كسر في الساق.. مصادر: حالة الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي مستقرة

12:33 ص الخميس 11 فبراير 2021
كسر في الساق.. مصادر: حالة الشاعر أحمد عبدالمعطي حجازي مستقرة

الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي

كتب- مصراوي:

أكدت مصادر مقربة من الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، أنه دخل المستشفى مساء أول أمس الثلاثاء، إثر وعكة صحية ألمت به حيث أصيب بكسر في قدمه.

وأشارت المصادر إلى تدخل الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، بسرعة تسهيل دخوله المستشفى، وقد باتت حالته تحت السيطرة.

ولفتت المصادر إلى أن حجازي أجرى جميع الفحوصات ومنها الرنين المغناطيسي، وتم الاطمئنان على الدورة الدموية للمخ.

وتابعت أنه تم عمل أشعة على الصدر، وتتمثل المشكلة الحالية في وجود كسر في الساق وغالباً سيحتاج إلى جراحة.

أحمد عبد المعطي حجازي عبدالمحسن سلامة

الخبر التالى:

3 أيام.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب بداية من الأحد "مستند"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 171390

    عدد المصابين

  • 133331

    عدد المتعافين

  • 9804

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 107802122

    عدد المصابين

  • 79710240

    عدد المتعافين

  • 2362323

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:زيادة كبيرة.. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الأربعاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا