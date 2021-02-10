الحكومة تحسم الجدل بشأن تأجيل الامتحانات والدراسة في المدارس والجامعات
كتب- محمد نصار:
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة منشور منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.
وقال المركز، في بيان، اليوم: تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً بقرار منسوب لمجلس الوزراء يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر.
ونفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة للمنشور المتداول بقرار منسوب لمجلس الوزراء الذي يزعم تأجيل بدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بجميع المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية لحين إشعار آخر، وأن المنشور المتداول مزيف، وغير تابع للمجلس نهائياً، مُشدداً على أن كافة التفاصيل الخاصة ببدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني بكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية سيتم إعلانها خلال أيام بعد مناقشة الملف في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي ذلك المنشور المزيف.
وأهاب المركز بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.
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