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22 ألف جنيه للملاكي.. الحكومة تقر الحافز الأخضر في مشروع إحلال السيارات

04:58 م الأربعاء 10 فبراير 2021
22 ألف جنيه للملاكي.. الحكومة تقر الحافز الأخضر في مشروع إحلال السيارات

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على مقترح تمويل الحافز الأخضر لمالكي السيارات، وذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لإحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي؛ حيث تمت الموافقة على اعتماد حافز للسيارات الملاكي بنسبة 10% من سعر السيارة الجديدة، وبحد أقصى 22 ألف جنيه، و20% للتاكسي بحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص بنسبة 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن اجتماع الحكومة منذ قليل.​

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