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رئيس "الوطنية للصحافة": تطبيق صحفي إلكتروني يجمع كل المؤسسات القومية قريبا

01:26 م الأربعاء 10 فبراير 2021
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كتب- مينا غالي:

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عن تطبيق صحفي إلكتروني يجمع كل المؤسسات الصحفية القومية والخاصة والحزبية بالتعاون مع وزارة الاتصالات يكون موقعه بمقر الهيئة الوطنية للصحافة.

وأضاف عبدالصادق الشوربجي خلال لقاء له بعدد من الصحفيين، أن التطبيق سيكون مرنا، وأنه تم الانتهاء من تصميمه والإعلان عن اسمه قريبا، مشيرا إلى أن التطبيق سيكون متاحا للجميع وسيكون خاصا بصحافة مصر.

وأشار الشوربجي، إلى أن الاخبار التي ستنشر على التطبيق ستكون دقيقة وموثقة، مضيفا أنه تم تأمين البوابات الإلكترونية الخاصة بالمؤسسات الصحفية القومية.​

الوطنية للصحافة المؤسسات القومية عبد الصادق الشوربجي

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