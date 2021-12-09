رئيس العلمين الجديدة: نستهدف كافة المستويات و180 مليار جنيه حجم الاستثمارات

كتب- نشأت علي:

أكد المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، أن المدينة لا تستهدف شريحة محددة كما يروّج البعض، قائلًا إن هناك فرص لكل الشرائح حيث يوجد أسكان منوسط واجتماعي وآخر لكافة المستويات.



وأضاف سمير خلال استقبال الوفد البرلماني برئاسة عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، أن العلمين الجديدة مدينة متكاملة وليست مدينة سياحية أو ساحلية فقط بل سيكون فيها مكان لكل الفئات، مضيفًا أن حجم الاستثمارات فيها من المتوقع أن يصل إلى 180 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم إنشاء 15 برجًا بارتفاع يتراوح بين 22 إلى 44 دورًا وأعلى ارتفاع للأبراج يصل إلى 137 مترًا، إضافة للممشى السياحي بطول 14 كيلومتر، والمنطقة الترفيهية إضافة إلى 40 مبنى.

وشدد على أن العلمين الجديدة نواة لمدينة مليونية وستضم 3 ملايين نسمة، مؤكدًا أنها مدينة متكاملة بها مارينا ومشروعات كبيرة منها المدينة الدراسية ومتحف ومسرح روماني ومكتبة وأوبرا وكافة الخدمات والمميزات.