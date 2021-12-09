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وزير خارجية إسرائيل يصل القاهرة في أول زيارة رسمية

11:07 ص الخميس 09 ديسمبر 2021
وزير خارجية إسرائيل يصل القاهرة في أول زيارة رسمية

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد

كتب- مصراوي:

‏وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الخميس، وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ورئيس الوزراء البديل، في زيارة للقاهرة ‏تستغرق عدة ساعات.

تعد الزيارة هي الأولى له للقاهرة منذ توليه حقيبة وزارة الخارجية في يونيو الماضي، ويناقش خلالها عددا من القضايا مع الجانب المصري.

‏وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي: وصل وزير الخارجية الإسرائيلي والوفد المرافق له على طائرة خاصة، وتم إنهاء إجراءات وصولهم باستراحة كبار الزوار بمطار القاهرة.
ويلتقي لابيد نظيره المصري سامح شكري وكبار المسؤولين المصريين، وستناقش اللقاءات تطورات القضية الفلسطينية وقطاع غزة، وملف الأسرى والمفقودين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

‏وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن لابيد ‏قد يسلم قطعا أثرية مصرية تعيدها إسرائيل إلى مصر تم تهريبها إليها بشكل غير قانوني، وتم حفظها حتى الآن من قبل سلطة الآثار الإسرائيلية.

وأجرى لابيد عددا من الزيارات واللقاءات في الشرق الأوسط وخارجه، حيث زار دولة الإمارات العربية المتحدة في 29 يونيو الماضي، وافتتح سفارة إسرائيل في أبوظبي، ثم التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري في بروكسل في 11 يوليو، وزار المغرب في 11 أغسطس، وافتتح مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط، ثم زار البحرين في 30 سبتمبر، وافتتح سفارة إسرائيل في المنامة.

الخارجية الإسرائيلية يائير لابيد القاهرة

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