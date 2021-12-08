الطقس السيء.. ما دعاء هبوب الرياح؟

كتب - محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن هناك دعاء يتم ترديده عند هبوب الرياح الشديدة.

وأوضحت دار الإفتاء، أن دعاء الرياح هو اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت إليه وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه.

ماذا قال بيان الأرصاد؟

وقال بيان صادر عن هيئة الهيئة الأرصاد الجوية، إن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية تصل إلى حد العاصفة