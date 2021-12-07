50 ألف جنيه مقدم.. بنكا الأهلي ومصر يطرحان وحدات جديدة -أسعار وطرق السداد

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن البنك الأهلى وبنك مصر، طرح المرحلة الثانية من مشروعهم بالشراكة جاردينيا سيتي بمدينة نصر، حيث تتولى شركتي الأهلي صبور، وشركة Founders التابعة لشركة هايد بارك للتطوير العقاري، إجراءات بيع شقق مشروع جاردينيا سيتي.

وتم طرح المرحلة الأولى من المشروع مطلع العام الجاري، ويتم حاليا الحجز في المرحلة الثانية بواقع 2000 وحدة سكنية كاملة التشطيبات.

مواصفات المشروع:

مشروع جاردينيا سيتي عبارة عن كمبوند متكامل الخدمات، وتبلغ مساحته 600 فدان بإجمالي 20 ألف وحدة سكنية، ويقع على طريق السويس والطريق الدائري، بالقرب من التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وتبلغ مساحة الوحدات السكنية داخل مشروع جاردينيا سيتي 120 مترا، مكونة من 3 غرف نوم كاملة التشطيب، وجاهزة للمعيشة.

طريقة الحجز:

يتم بإيداع مبلغ قدره 50 ألف جنيه جدية حجز، دفعة واحدة غير مجزئة، في حساب الشركة الخاص بها باسم فاوندريز للتسويق العقاري، وذلك بجميع فروع بنك مصر، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل.

ثم تتواصل الشركة بعدها مع العميل للحضور لاختيار وتخصيص الوحدة السكنية، ولن يتم الحجز والتخصيص إلا في المواعيد المحددة والتي يتم إبلاغها وتحديدها من قبل الشركة وذلك تيسيرًا على العميل.

الأسعار:

تبدأ أسعار الشقق من مليون جنيه وحتى مليون و400 ألف، وفقا لمكان العمارة والوحدة وهل هي في الادوار المتكررة أو الأمامية أم الخلفية.

نظام سداد الشقق:

1- سداد 10 % مقدم وتقسيط الباقي على 6 سنوات بدون فوائد.

2- سداد 15 % مقدم والباقي على 7 سنوات بدون فوائد.

3- سداد 20 % مقدم والباقي على 8 سنوات بدون فوائد.

4- كما يتم سداد 10% من قيمة الوحدة كوديعة صيانة.