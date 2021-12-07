توصيل المرافق للعقارات.. المستندات المطلوبة لـ3 أنواع وحساب سداد الرسوم

​​كتب- محمد نصار:

تعتبر شهادة مطابقة الأعمال من أهم خطوات تقنين الأوضاع بالنسبة لمخالفي البناء أو غير المخالفين، وذلك تمهيدًا لتوصيل المرافق للعقارات بمختلف أنواعها.

وينشر "مصراوي" تفاصيل المستندات والخطوات المطلوبة من أجل الحصول على موافقة بتوصيل المرافق لـ 3 أنواع وأوضاع قانونية للمباني.

العقارات المقامة قبل القانون

1- شهادة من الجهة الإدارية بتقرير المطابقة وتشمل (عدم التعدي على خطوط التنظيم - عدم وجود تعديات من العقار على أملاك الدولة - عدم تجاوز قيود الارتفاع - عدم وجود مخالفات مسجلة للمبنى).

2- شهادة صلاحية مبنى قائم بتوصيل المرافق (أصل) معتمدة من نقابة المهندسين.

3- شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية من أخطار الحريق وذلك لإحدى الحالتين التاليتين: (مساحة الدور الأرضي أكثر من 400 متر - عدد أدوار العقار أكثر من أرضي + 4 أدوار علوية.

4- لوحات المعماري (بدروم - أرضي - أدوار متكررة - سطح - واجهة).

5- لوحة إنشائي (محاور - أعمدة) معتمدة من الجهة الإدارية.

6- صورة عقد الملكية.

7- صورة بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل الخاص بصاحب الطلب.

8- طل توصيل المرافق الخاص بالعقارات المقامة قبل القانون

9- إيصال الرسوم المقررة على حساب رقم (100017060273) المفتوح بالبنك التجاري الدولي باسم هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة/ الإدارة المركزية للحسابات.

عقارات نموذج 10 تصالح

يتطلب إصدار شهادة المطابقة من أجل توصيل المرافق للعقارات الصادر لها نموذج 10 تصالح ما يلي:

1- نموذج 10 تصالح.

2- لوحات المعماري (بدروم - أرضي - أدوار متكررة - سطح - واجهة).

3- لوحات إنشائي (المحاور - الأعمدة) معتمدة من الجهة الإدارية.

4- صورة عقد الملكية.

5- صورة بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل الخاص بالمواطن.

6- طلب توصيل المرافق الخاص بالعقارات المقامة قبل القانون.

7- إيصال الرسوم المقررة على حساب رقم (100017060273) المفتوح بالبنك التجاري الدولي باسم هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة/ الإدارة المركزية للحسابات.

العقارات المقامة برخصة في ظل القانون رقم 119 لسنة 2008

تحتاج هذه العقارات إلى 10 خطوات ومستندات للحصول على تصريح توصيل المرافق وهي على النحو التالي:

1- شهادة من الجهة الإدارية بتقرير المطابقة وتشمل (عدم التعدي على خطوط التنظيم - عدم وجود تعديات من العقار على أملاك الدولة - عدم تجاوز قيود الارتفاع - عدم وجود مخالفات مسجلة للمبنى).

2- صورة طبق الأصل من بيان صلاحية الموقع للبناء، وصورة طبق الأصل من نموذج إصدار الترخيص.

3- أصل شهادة صلاحية المبنى للإشغال الكلي أو الجزئي معتمدة من المهندس المشرف ونقابة المهندسين.

4- شهادة معتمدة من الدفاع المدني بمراجعة إجراءات الحماية المدنية من أخطار الحريق وذلك لإحدى الحالتين التاليتين (مساحة الدور الأرضي أكثر من 400 م2 - عدد أدوار العقار أكثر من أرضي + 4 أدوار علوية).

5- لوحات المعماري (بدروم - الأرضي - الأدوار المتكررة - السطح - الواجهة).

6- لوحات إنشائي (لوحة المحاور والأعمدة) معتمدة من الجهة الإدارية.

7- صور عقد الملكية.

8- صورة بطاقة الرقم القومي ورقم الموبايل الخاص بالمواطن.

9- طلب توصيل المرافق الخاص بالعقارات المقامة قبل القانون.

10- إيصال الرسوم المقررة على حساب رقم (100017060273) المفتوح بالبنك التجاري الدولي باسم هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة/ الإدارة المركزية للحسابات.

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