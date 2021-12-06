الطقس.. الأرصاد: رياح تصل للعاصفة غدا.. وهذه المناطق مهددة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس غدا الثلاثاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، ويكون الطقس بارد على كافة الأنحاء ليلا.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية: يوجد نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل للعاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار:

وتابعت الهيئة: "فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة (30% تقريبا).

درجات الحرارة على كافة المناطق:​