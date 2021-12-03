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​المعلمين: ولي أمر ضرب مدير مدرسة بساطور في المنيا

07:45 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
​المعلمين: ولي أمر ضرب مدير مدرسة بساطور في المنيا

النقابة العامة للمهن التعليمية

كتب- مينا غالي:

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية برئاسة محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، شكوى عاحلة تفيد قيام أحد الأشخاص باقتحام إحدى المدارس الابتدائية بمركز بني مزار التابع لمحافظة المنيا، والاعتداء على مدير المدرسة وضربه بساطور على رأسه تسبب في إحداث غيبوبة له، وتم نقله للمستشفى في الحال.

وكلّف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد رمضان رئيس اللجنة النقابية للمعلمين ببني مزار، بمرافقة المعلم ومتابعه حالته الصحية في المستشفى، وتوفير كل الرعاية الطبية اللازمة، على أن يتولى محامي اللجنة النقابية متابعة ملابسات الواقعة مع الشرطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن، بعد أن تقدمت النقابة ببلاغ رسمي والمطالبة بسرعة كشف تفاصيل الواقعة وضبط الجاني.

كما كلف نقيب المعلمين، رئيس وأعضاء النقابة الفرعية ببني مزار بالتواصل مع أسرة مدير المدرسة، لمساندتهم خلال هذه الأزمة وتوفير كل مطالبهم.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم "واتس آب" 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته.​

نقابة المهن التعليمية المنيا مدرسة بساطور اعتداء بالضرب

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