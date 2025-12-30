إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة والدة الفنان هاني رمزي، الفنانة ملك حسن ترتدي الحجاب وتحذف صورها القديمة، أحدث ظهور لـ محمد منير، أعمال أشعلت معارك في 2025، دقدق مؤدي أغاني المهرجانات يتصدر مواقع التواصل بعد رحيله، الصور الأولى من حفل زفاف كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبدالرحيم، وغيرها من الأخبار.

حذفت صورها القديمة.. الفنانة ملك حسن ترتدي الحجاب

قامت الفنانة الشابة ملك حسن، بحذف كل صورها القديمة، ونشرت صورا جديدة لها ظهرت فيها مرتدية الحجاب.

للتفاصيل اضغط هنا:

الصور الأولى من عزاء المخرج داوود عبدالسيد

أقيم عزاء المخرج الكبير داود عبدالسيد، مساء أمس الاثنين 29 ديسمبر، بقاعة يوسف النجار في كنيسة مارمرقس بشارع كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة.

للتفاصيل اضغط هنا:

وفاة والدة الفنان هاني رمزي بعد صراع مع المرض

أعلن شقيق الفنان هاني رمزي، أمس عن وفاة والدتهما بعد صراع طويل مع المرض.

للتفاصيل اضغط هنا:

أحدث ظهور لـ محمد منير بعد تعافيه من أزمته الصحية (صورة)

كشف المطرب محمد نور، عن صورة من أحدث ظهور للكينج محمد منير بعد خروجه من المستشفى خلال الأيام الماضية وتعافيه من الأزمة الصحية التي تعرض لها.

للتفاصيل اضغط هنا:

"الست" في مقدمتها.. أعمال أشعلت معارك في 2025

واجه صناع الأعمال الفنية في عام 2025، أزمات قوية وصلت إلى الهجوم على صناعها، واتهامات بالمؤامرة.

للتفاصيل اضغط هنا:

"إخواتي" أشهر أغانيه.. دقدق مؤدي أغاني المهرجانات يتصدر مواقع التواصل بعد رحيله

تصدر مؤدي أغاني المهرجانات أحمد دقدق، قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، بعد وفاته يوم الأحد.

للتفاصيل اضغط هنا:

"مباشر لدرجة الفجاجة".. طارق الشناوي يكشف عن رأيه في فيلم "الملحد"

كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه بفيلم "الملحد" المقرر عرضه في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء .

للتفاصيل اضغط هنا:

الصور الأولى من حفل زفاف كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبدالرحيم

احتفل "التيك توكر" كروان مشاكل بزفافه على حفيدة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم.

للتفاصيل اضغط هنا:

صبحي خليل ينهار باكيا بسبب ابنته.. ما القصة؟

استضاف برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا الفنان صبحي خليل مع زوجته الفنانة نجوى محمد، وتحدثا خلاله عن ذكريات تعارفهما، وكواليس علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب أعماله الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

للتفاصيل اضغط هنا:

ياسمين صبري تستمتع بإجازة نهاية 2025 داخل حمام السباحة وسط الثلوج

اختتمت الفنانة ياسمين صبري عام 2025 بقضاء الإجازة في إحدى المدن الأوروبية التي تشتهر بسقوط الثلوج.

للتفاصيل اضغط هنا: