حدث بالفن| وفاة والدة هاني رمزي وفنانة ترتدي الحجاب وتحذف صورها القديمة
كتب : مصراوي
إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ وفاة والدة الفنان هاني رمزي، الفنانة ملك حسن ترتدي الحجاب وتحذف صورها القديمة، أحدث ظهور لـ محمد منير، أعمال أشعلت معارك في 2025، دقدق مؤدي أغاني المهرجانات يتصدر مواقع التواصل بعد رحيله، الصور الأولى من حفل زفاف كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبدالرحيم، وغيرها من الأخبار.
حذفت صورها القديمة.. الفنانة ملك حسن ترتدي الحجاب
قامت الفنانة الشابة ملك حسن، بحذف كل صورها القديمة، ونشرت صورا جديدة لها ظهرت فيها مرتدية الحجاب.
الصور الأولى من عزاء المخرج داوود عبدالسيد
أقيم عزاء المخرج الكبير داود عبدالسيد، مساء أمس الاثنين 29 ديسمبر، بقاعة يوسف النجار في كنيسة مارمرقس بشارع كليوباترا بمنطقة مصر الجديدة.
وفاة والدة الفنان هاني رمزي بعد صراع مع المرض
أعلن شقيق الفنان هاني رمزي، أمس عن وفاة والدتهما بعد صراع طويل مع المرض.
أحدث ظهور لـ محمد منير بعد تعافيه من أزمته الصحية (صورة)
كشف المطرب محمد نور، عن صورة من أحدث ظهور للكينج محمد منير بعد خروجه من المستشفى خلال الأيام الماضية وتعافيه من الأزمة الصحية التي تعرض لها.
"الست" في مقدمتها.. أعمال أشعلت معارك في 2025
واجه صناع الأعمال الفنية في عام 2025، أزمات قوية وصلت إلى الهجوم على صناعها، واتهامات بالمؤامرة.
"إخواتي" أشهر أغانيه.. دقدق مؤدي أغاني المهرجانات يتصدر مواقع التواصل بعد رحيله
تصدر مؤدي أغاني المهرجانات أحمد دقدق، قوائم الأكثر رواجا في موقع فيسبوك، بعد وفاته يوم الأحد.
"مباشر لدرجة الفجاجة".. طارق الشناوي يكشف عن رأيه في فيلم "الملحد"
كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن رأيه بفيلم "الملحد" المقرر عرضه في دور العرض السينمائي يوم الأربعاء .
الصور الأولى من حفل زفاف كروان مشاكل وحفيدة شعبان عبدالرحيم
احتفل "التيك توكر" كروان مشاكل بزفافه على حفيدة المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم.
صبحي خليل ينهار باكيا بسبب ابنته.. ما القصة؟
استضاف برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا الفنان صبحي خليل مع زوجته الفنانة نجوى محمد، وتحدثا خلاله عن ذكريات تعارفهما، وكواليس علاقته بنجوم الوسط الفني، إلى جانب أعماله الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.
ياسمين صبري تستمتع بإجازة نهاية 2025 داخل حمام السباحة وسط الثلوج
اختتمت الفنانة ياسمين صبري عام 2025 بقضاء الإجازة في إحدى المدن الأوروبية التي تشتهر بسقوط الثلوج.