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ما الأوراق والمستندات المطلوبة لحصول المطلقة على معاش والدها؟

02:50 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
ما الأوراق والمستندات المطلوبة لحصول المطلقة على معاش والدها؟

ارشيفيه

كتب – أسامة علي:

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد شروط حصول الإبنة المطلقة على معاش والدها.

واشترط، قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019، لحصول ابنة صاحب المعاش أو المؤمن عليه المتوفى، على معاش والدها، ألا تكون متزوجة أو مطلقة.

وجاءت المستندات لحصول المطلقة على معاش والدهاعلى النحو التالي:

- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.

- صور بطاقات الرقم القومي.

- حال مزاولة مهنة تقدم بيانا من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.

- حال التحاق الفتاة الأقل من 21 سنة أو العاجزين عن الكسب بعمل أو مزاولة مهنة في تاريخ وفاة الأب، يجب عليهم تقديم المستندات التالية:

- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام تقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وصورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.

- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الاشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأميني.

- تحصل الإبنة حال وفاة والدها على ثلثي المعاش وفقا لجدول توزيع المعاش على المستحقين، كما تحصل على نصف المعاش حال وجود والدتها.

حصول المطلقة على معاش التأمينات الاجتماعية قانون المعاشات الجديد

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