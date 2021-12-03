ما الأوراق والمستندات المطلوبة لحصول المطلقة على معاش والدها؟
كتب – أسامة علي:
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد شروط حصول الإبنة المطلقة على معاش والدها.
واشترط، قانون التأمينات الاجتماعية و المعاشات رقم 148 لسنة 2019، لحصول ابنة صاحب المعاش أو المؤمن عليه المتوفى، على معاش والدها، ألا تكون متزوجة أو مطلقة.
وجاءت المستندات لحصول المطلقة على معاش والدهاعلى النحو التالي:
- شهادة الوفاة أو مستخرج رسمي منها.
- صور بطاقات الرقم القومي.
- حال مزاولة مهنة تقدم بيانا من مكتب التأمينات المختص بالصندوق الآخر بتاريخ بداية مزاولة المهنة.
- حال التحاق الفتاة الأقل من 21 سنة أو العاجزين عن الكسب بعمل أو مزاولة مهنة في تاريخ وفاة الأب، يجب عليهم تقديم المستندات التالية:
- إذا كان العمل بالقطاع الحكومي أو العام تقدم مفردات المرتب عن شهر الوفاة وصورة طبق الأصل من بطاقة الأجر المتغير عن السنة السابقة على تاريخ الوفاة من جهة العمل.
- إذا كان العمل بالقطاع الخاص بيان بأجر الاشتراك التأميني من مكتب التأمينات المختص أو من صاحب العمل إذا كان اكبر من الأجر التأميني.
- تحصل الإبنة حال وفاة والدها على ثلثي المعاش وفقا لجدول توزيع المعاش على المستحقين، كما تحصل على نصف المعاش حال وجود والدتها.
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