​​وظائف بعقد مؤقت في الصرف الصحي.. اعرف الشروط والتفاصيل

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، حاجتها لوظائف في عدة تخصصات مختلفة، للعمل بعقد مؤقت.

وأضافت الشركة، أن الوظائف والمؤهلات المطلوبة تتمثل في التالي:

1- محاسب على أن يكون المؤهل بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة).

2- أخصائي موارد بشرية وإدارية، والمؤهل عالي مناسب (كلية علوم وحاسبات).

3- حارس أمن، والمؤهل متوسط مناسب.

4- حرفية وورش وآلات، والمؤهل الابتدائية والإعدادية.

الشروط المطلوبة:

- الحصول على مؤهل من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة بتقدير جيد كحد أدنى للبندين رقم (1/2).

- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة من تاريخ الإعلان.

- اجتياز الإجراءات المقررة (تحريري/شفوي).

- اجتياز الكشف الطبي.

- العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة للبندين (3/4)

تعليمات التقديم:

- يتم سحب ملف التقديم من يوم 4/12/2021 لمدة أسبوع وينتهي 9/12/2021 من مراقبة صيانة غرب القاهرة (شارع رمسيس بجانب نزلة كوبري أكتوبر).

- يتم إرفاق صورة من (شهادة الميلاد/ شهادة المؤهل الدراسي/ بطاقة الرقم القومي/كرت تطعيم فيروس كورونا)

- بيان الموقف التجنيد، وفي حالة تأدية الخدمة قضاء عام للبند رقم (1/2) وعامين للمؤهل المتوسط وعام ونصف للمؤهل فوق المتوسط للبند رقم (2) وثلاثة أعوام للبند رقم (4).

- لا يجوز ذكر أكثر من وظيفة في ملف التقديم ولن يلتفت لأي ملف يشمل أكثر من وظيفة.

- أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى والموضحة بالخريطة المرفقة.

يتم إرسال ملف التقديم شامل كود التقديم لكل من:

- وظيفة (1/2) على موقع الشركة الإلكتروني (www.Gcsds.com.eg

- وظيفة (3/49 عن طريق البريد بعلم الوصول (شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبري 22 شارع رمسيس) باسم السيد الأستاذ/ مدير عام تنمية الموارد البشرية.

وذلك خلال أسبوعين من السبت 4/12/2021 ولن يلتفت لى الطلبات قبل أو بعد المدة المحددة للتقديم.

ويتم متابعة الإعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات للمستوفين للشروط على الموقع أضغط هنا