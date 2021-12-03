وظائف بعقد مؤقت في الصرف الصحي.. اعرف الشروط والتفاصيل
كتب- يوسف عفيفي:
أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، حاجتها لوظائف في عدة تخصصات مختلفة، للعمل بعقد مؤقت.
وأضافت الشركة، أن الوظائف والمؤهلات المطلوبة تتمثل في التالي:
1- محاسب على أن يكون المؤهل بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة).
2- أخصائي موارد بشرية وإدارية، والمؤهل عالي مناسب (كلية علوم وحاسبات).
3- حارس أمن، والمؤهل متوسط مناسب.
4- حرفية وورش وآلات، والمؤهل الابتدائية والإعدادية.
الشروط المطلوبة:
- الحصول على مؤهل من إحدى الجامعات المصرية المعتمدة بتقدير جيد كحد أدنى للبندين رقم (1/2).
- ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة من تاريخ الإعلان.
- اجتياز الإجراءات المقررة (تحريري/شفوي).
- اجتياز الكشف الطبي.
- العمل بنظام الورادي بأي من مواقع الشركة للبندين (3/4)
تعليمات التقديم:
- يتم سحب ملف التقديم من يوم 4/12/2021 لمدة أسبوع وينتهي 9/12/2021 من مراقبة صيانة غرب القاهرة (شارع رمسيس بجانب نزلة كوبري أكتوبر).
- يتم إرفاق صورة من (شهادة الميلاد/ شهادة المؤهل الدراسي/ بطاقة الرقم القومي/كرت تطعيم فيروس كورونا)
- بيان الموقف التجنيد، وفي حالة تأدية الخدمة قضاء عام للبند رقم (1/2) وعامين للمؤهل المتوسط وعام ونصف للمؤهل فوق المتوسط للبند رقم (2) وثلاثة أعوام للبند رقم (4).
- لا يجوز ذكر أكثر من وظيفة في ملف التقديم ولن يلتفت لأي ملف يشمل أكثر من وظيفة.
- أن يكون المتقدم من قاطني القاهرة الكبرى والموضحة بالخريطة المرفقة.
يتم إرسال ملف التقديم شامل كود التقديم لكل من:
- وظيفة (1/2) على موقع الشركة الإلكتروني (www.Gcsds.com.eg
- وظيفة (3/49 عن طريق البريد بعلم الوصول (شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبري 22 شارع رمسيس) باسم السيد الأستاذ/ مدير عام تنمية الموارد البشرية.
وذلك خلال أسبوعين من السبت 4/12/2021 ولن يلتفت لى الطلبات قبل أو بعد المدة المحددة للتقديم.
ويتم متابعة الإعلان عن مواعيد وأماكن الاختبارات للمستوفين للشروط على الموقع أضغط هنا
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