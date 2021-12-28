حدث ليلا| السيسي يشهد على عقد زواج ابنة عدلي منصور.. والأرصاد تحذر من موجة عدم استقرار لمدة 4 أيام

كتب-عاطف مراد:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

31 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، خروج 546 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 317745 حتى اليوم.

صور.. الرئيس السيسي يشهد على عقد زواج ابنة عدلي منصور

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، أمس، عقد قران ياسمين ابنة رئيس الجمهورية الأسبق المستشار عدلي منصور.

25 صورة للسيسي في قرية غرب سهيل بأسوان

زار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان لتفقد أعمال تطوير الخدمات بالقرية، في إطار مبادرة "حياة كريمة".

لتفقد أعمال حياة كريمة.. السيسي يزور قرية غرب سهيل بأسوان

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية غرب سهيل بمحافظة أسوان لتفقد أعمال تطوير الخدمات بالقرية في إطار مبادرة حياة كريمة، بحسب ما صرح به السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.​

السماح بتعلية دور زائد.. تعديلات جديدة بقانون المجتمعات العمرانية لتحقيق المساواة

شهدت الجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، إحالة مشروع قانون مقدم من النائب عماد سعد حمودة، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، للجنة الإسكان.

موجة عدم استقرار 4 أيام.. القاهرة مهددة والأمطار غزيرة في هذه المناطق

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق 30 ديسمبر.

بالفيديو.. شاهد أول لقطات لميدان الجلاء في الدقي بعد التطوير

كشفت محافظة الجيزة اللقطات الأولى لأعمال التطوير الشامل التي يشهدها ميدان الجلاء في حي الدقي.

​الطقس غدا الثلاثاء.. سحب عالية تصحبها أمطار.. وظاهرة جوية مسيطرة

يكون الطقس مائل للبرودة نهارًا على شمال الجمهورية، لطيف على باقي الأنحاء، وبارد إلى شديد البرودة ليلًا على اغلب المناطق.

السيسي يداعب أطفال غرب سهيل: "صوتكم حلو.. ممكن أتصور معاكو" (فيديو)

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الصور مع فرقة موسيقية من الأطفال النوبيين في إطار زيارته إلى محافظة أسوان اليوم الاثنين.

الصحة تنصح كبار السن بالحصول على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

قالت وزارة الصحة في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "علشان تحمي أفراد عيلتك من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الإصابة بفيروس كورونا لازم تشجعهم على تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية من اللقاح".

وزير السياحة يستعرض أبرز مشاريع الآثار في ندوة بمكتبة الإسكندرية

شارك، مساء اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية عن مبادرات مصر في العام المقبل بعنوان "عام 2022.. رؤية مصرية"، والتي تم خلالها مناقشة عدد من القضايا المهمة التي سوف تشهدها مصر في العام المقبل مثل قمة المناخ، والافتتاحات الأثرية، والعاصمة الإدارية، ودور المجتمع المدني في الشراكة مع الدولة في تحقيق التنمية، والتوسع في فرص الاستثمار.

نجاح فريق بحثي بالجامعة المصرية اليابانية في تصنيع جهاز "PCR"

أعلن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا عن نجاح فريق بحثي بالجامعة في تصميم وتصنيع جهاز (PCR) والذي يمكن استخدامه في تشخيص العديد من الفيروسات، حيث يعتمد على وجود الحمض النووي للفيروس في جسم الإنسان المصاب وعدم وجوده في الشخص السليم كما يمكن أيضًا استخدامه في تشخيص الإصابة البكتيرية في الغذاء.

"تحيا مصر": 12 مليون مستفيد من مشروعات ومبادرات الصندوق خلال 2021

أصدر صندوق تحيا مصر تقريرًا سلط الضوء على مشروعات ومبادرات الرعاية الصحية تم تنفيذها خلال العام الجاري.

عدوان جوي إسرائيلي على محيط مرفأ اللاذقية يسفر عن استشهاد جندي

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بوقوع "عدوان صاروخي على محيط مرفأ اللاذقية".

خطط دفاع استراتيجية.. كيف تدرب أوكرانيا المقاومة الشعبية لمواجهة الغزو الروسي المتحمل؟

ترتفع حدة التصعيد في شرق أوروبا يومًا بعد يوم، بين روسيا من ناحية التي تطالب بعدم توسع الناتو شرقًا، وأوكرانيا التي تستنجد بالحلفاء على رأسهم الولايات المتحدة ودول حلف الشمال الأطلسي، وسط تقارير استخباراتية عن غزو روسي محتمل لكييف مطلع 2022.

مظاهرات في عدة مدن ألمانية احتجاجًا على تدابير كورونا

خرج آلاف الأشخاص في العديد من المدن الألمانية إلى الشوارع اليوم الاثنين للاحتجاج على تدابير الحماية من كورونا.

مقتل 3 أشخاص وإصابة رابع في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

قالت الشرطة الأمريكية إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب رابع بجروح خطيرة في إطلاق نار في متجر في منطقة دالاس بولاية تكساس، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وزير الخارجية السوري: القوات الأمريكية و"قسد" تواصل سرقة ثرواتنا

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إن القوات الأمريكية وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة منها، تواصل سرقة ثروات سوريا في منطقة الجزيرة من نفط وقمح وقطن.