السيسي يداعب أطفال غرب سهيل: "صوتكم حلو.. ممكن أتصور معاكو" (فيديو)



كتب- أحمد عبدالمنعم:

التقط الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددًا من الصور مع فرقة موسيقية من الأطفال النوبيين في إطار زيارته إلى محافظة أسوان اليوم الاثنين.

ونشر السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، فيديو للرئيس السيسي، مع فرقة موسيقية نوبية مكونة من أطفال يغنون باللغة النوبية.

ودخل الرئيس في مناقشة مع أحد الأطفال حول معنى الأغنية التي كانوا يلقونها باللغة النوبية، وطلب الرئيس من الطفل أن يعرفه معنى كلمات الأغنية، ورد الطفل: "إحنا بنرحب بحضرتك في أسوان بالنوبي"، وطلب منه الرئيس إعادة الأغنية لكي يرددها معه.

والتقط الرئيس السيسي صورًا مع الأطفال، وعدد من الزوار الذي قابلهم الرئيس في السوق السياحة بمنطقة غرب سهيل.

وطالب عدد من أهالي القرية الرئيس السيسي بإدراجها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ورد الرئيس: "فين الدكتور مصطفى، إحنا هندخل القرية دي ضمن المبادرة عشان خاطركوا".