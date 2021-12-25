أول تحرك برلماني بشأن مشكلات بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة بشأن حالة الغضب الشديد بين عدد كبير من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ بسبب عدم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة والمشكلات التي تواجههم في التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة

وقالت آمال رزق الله إن السيستم الخاص بوزارة الصحة لا يعمل، وباستمرار لا يقبل أي طلبات، تحديدًا المنوط به تسجيل الحالات للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

وأضافت النائبة، في بيان، اليوم السبت، أن كثيرين حاولوا مرارًا وتكرارًا التسجيل عبر موقع وزارة الصحة؛ ولكن دون جدوى في جميع أوقات اليوم؛ مما يمنع الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، محاولين التواصل مع وزارة الصحة؛ لكن دون جدوى، ولا يتم الرد على التظلمات.

وأردفت رزق الله: عندما تم التواصل من جانبهم مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الخط الساخن 15044 لاستقبال كل الشكاوى الخاصة بذوي الإعاقة، أفادوا أنه لا بد من التسجيل عبر موقع وزارة الصحة أولاً، وفي حالة موافقة وزارة الصحة يبدأ العمل على إصدار الكارت بواسطة التضامن الاجتماعي.

وأضافت عضو مجلس النواب: هذه البطاقة لها العديد من المزايا؛ منها الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة، والإعفاء من الضرائب، وخصومات على الأندية الرياضية، والدمج في المدارس، والجمع بين معاشَين، والكشف المجاني في المستشفيات، والدمج في المعاهد والجامعات، والتعيين بنسبة 5% من عدد العاملين، ومن دون البطاقة لن يمكن الاستفادة بهذه الإعفاءات المقررة لهم؛ بسبب الإهمال التقني والفني للموقع الإلكتروني بوزارة الصحة، فجهود الدولة تذهب هباء نتاج مثل هذه الترهات التي قد يكون المتسبب فيها بعضاً من الموظفين منعدمي الضمير.

واستطردت النائبة: الدولة بذلت جهودًا عظيمة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل ذوي الإعاقة؛ لكن هناك من يريد إفساد هذه المجهودات، وتصدير المعاناة لأصحاب الهمم.

وطالبت رزق الله بسرعة التحرك لحل مشكلة موقع وزارة الصحة الإلكتروني ورفضه قبول التسجيل من جانب ذوي الإعاقة، ومحاسبة المتسبب في ذلك من خلال فتح تحقيق موسع في هذه الواقعة، أو إيجاد بدائل أخرى من شأنها سرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة.

يُذكر أن بطاقة الخدمات المتكاملة هي عبارة عن كارت ذكي يتم استخدامه للتحويلات النقدية، وإذا كان ذو الإعاقة له حق عند أي طرف من الأطراف يحق له استخدام الكارت مرة للتعرف وإثبات إعاقته ونوعها ودرجتها، ومرة أخرى لإجراء التحويلات النقدية عليها.

وتعد هذه البطاقة مؤمنة طبقًا لمواصفات شبكة المدفوعات القومية (ميزة) وتسهم في تطوير قاعدة بيانات قومية، ويتم تجديدها كل 5 سنوات للحالات المستقرة مدى الحياة دون إعادة الكشف الطبي لتجديدها.

وتكون هذه البطاقة للإعاقات السمعية أو البصرية أو السمع بصرية، أو الإعاقات المتعددة، أو قصار القامة «طولهم أقل من 140 سم"، أو أمراض الدم المزمنة، أو الهيموفيليا، ويتم التأكد من هذه الإعاقات من التقرير الطبي للمواطن.

وللحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة يجب الدخول على موقع وزارة الصحة وتدوين بيانات ونوع الإعاقة، ثم تحديد مكان الكشف الطبي، ويتم إجراء الكشف الطبي، وفي حالة القبول يتم الدخول على موقع الخدمات المتكاملة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي ليتم الكشف الوظيفي له، وفي حالة القبول يتم استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة له.​