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كورونا.. وزير الصحة يوضح مدى تأثير تحورات الفيروس على الوضع الصحي العام غدا

11:53 ص الجمعة 24 ديسمبر 2021
كورونا.. وزير الصحة يوضح مدى تأثير تحورات الفيروس على الوضع الصحي العام غدا

خالد عبد الغفار القائم بعمل وزير الصحة

كتب - أحمد جمعة:

يعقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، صباح غد، مؤتمرا صحفيا، حول مدى تأثير تحورات فيروس كورونا على الوضع الصحي العام.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، الجمعة، أن المؤتمر الذي يعقده الدكتور خالد عبدالغفار يأتي تحت عنوان "فيروس كورونا - التحورات ومدى تأثيرها على الوضع الصحي العام".

كانت وزارة الصحة، وجهت رسالة جديدة للمواطنين، بشأن الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا، لمن تلقوا جرعتين من لقاح كرونا أيًا كان نوعه.

وقال الوزارة في منشور لها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، أمس:"لو فات 6 أشهر على تلقيك الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، استنى رسالة تلقي الجرعة الثالثة التنشيطية".

وأضافت الوزارة: "احرص على أخذ الجرعة التنشيطية عشان تقلل من فرصة إصابتك بالعدوى".

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