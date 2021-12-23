للراغبين في السفر.. هذه المهن مطلوبة للعمل في ليبيا فورًا

كتب- يوسف عفيفي:

يستعد نحو مليون عامل مصري، بالسفر إلى ليبيا لإعادة الإعمار من جديد، وهناك عدد كبير من المهن والحرف التي لا يستطيع عامل آخر القيام بها سوى العامل المصري.

كشف خليفة المبروك القيادي العمالي الليبي في الاتحاد الوطني لعمال ليبيا، عن الحرف والمهن المطلوبة للعمل فورًا في ليبيا من العمالة المصرية.

وقال المبروك لمصراوي، إن أهم المهن المطلوبة في ليبيا: (الصناعية والزراعية والورش والحدادة، والسباكة، والنقاشة، والكهرباء، والمحارة، والتشييد والبناء، وخرسانة المسلح، والنجارة، وتركيب البلاط والسيراميك وغيرها من المهن الأخرى).

وأكد أن الأيدي العاملة من خلال الشركات المصرية المتعاقد معها على الطرق والجسور والكهرباء وغيرها من المشروعات الأخرى، بجانب أساتذة الجامعات والمعلمين على كل المستويات التعليمية، وفق الإجراءات المتفق عليها بين الدولتين (المصرية والليبية).

وأشار إلى أن إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا، يعتبر إنجازًا عظيمًا للعمالة المصرية الواعدة والمهرة والمدربة بكل الحرف المهنية والصناعية والزراعية.

وتابع:"تمنياتي لهم بالتوفيق وعاشت العلاقات الليبية المصرية من أجل تطلعات عمالنا وبناء أواصر التعاون والمصالح المشتركة في كافة المجالات بين البلدين والشعبين الشقيقين".

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس علي العابد الرضا، أطلقا يوم الاثنين 20 ديسمبر، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة الحياة لطبيعتها.

وأكد سعفان، أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين.

وأشار الجانبان، إلى أن الهدف من عملية الربط الالكتروني، تسهيل حركة تنقل العمالة، حيث يوفر هذا النظام المتكامل "المصري والليبي" جميع البيانات المطلوبة للحصول على تسهيل دخول العمالة التي يحتاجها سوق العمل الليبي

وسيعمل هذا النظام على منع التلاعب والتزوير والاستغلال غير الشرعي لعمليات استجلاب العمالة المصرية، والإتجار بالبشر والدخول بطريقة غير شرعية إلى الدولة الليبية، ويؤكد الجانبان أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلى ليبيا إلا من خلال هذا النظام.

وأشار الجانبان، إلى استمرار أعمال اللجنة الفنية المشتركة لمتابعة سير عمل المنظومة وتذليل أي معوقات قد تواجه المستخدمين في عملية التسجيل وبإشراف شخصي من وزير القوى العاملة المصري، وزير العمل والتأهيل الليبي.

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