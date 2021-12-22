تسمح بالعمرة وتصدر خلال نص ساعة.. 10 مزايا للتأشيرة السياحية السعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أصدرت المملكة العربية السعودية، تأشيرة سياحية إلكترونية جديدة تتضمن مزايا عديدة وفرص مميزة للراغبين في السفر إلى الأراضي السعودية، وعلى رأسهم المصريين.

وأوضحت السلطات السعودية، أن التأشيرة السعودية الجديدة، تهدف إلى تنشيط القطاع السياحي، والتخطيط لجذب مزيد من السياحة من كافة دول العالم.

ويستعرض "مصراوي" مزايا التأشيرة بحسب السلطات السعودية وذلك على النحو التالي:

1- تسمح بالإقامة لمدة 90 يوما ولا تزيد عن 180 يوما سنويا.

2- تكلفة إصدار التأشيرة 440 ريالا سعوديا للعام الواحد.

3- تسمح بدخول المملكة عدة مرات.

4- صلاحية التأشيرة عام واحد.

5- تعطي للنساء حرية دخول المملكة وتأدية العمرة بلا مرافق.

6- لا تلزم النساء بارتداء العباءة شريطة الاحتشام.

7- تسمح لمواطني 49 دولة بإصدارها.

8- تصدر لكل سائح بلغ 18 عاما.

9- لا تشترط ديانة معينة.

10- يتم إصدارها إلكترونيا خلال 30 دقيقة على الأكثر عند الوصول.

من ناحيتها، حذرت شركات السياحة المصرية العاملة في الحج والعمرة، من عواقب تأخر إعلان الضوابط المنظمة لرحلات العمرة، وموعد انطلاق أولى الرحلات من مصر إلى الأراضي السعودية، من جانب وزارة السياحة والآثار.

وقالت الشركات في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": يجب أن تكون هذه التأشيرات التى بغرض "السياحة" داخل بوابة العمرة المصرية، كونها تختلف عن الزيارات العائلية تماما فهي باب خلفي لتأشيرات العمرة".

وتابعت الشركات: تأشيرة زيارة متعددة سنة "بغرض السياحة" تعتبر أرخص من تأشيرة العمرة، محذرة: أيام قليلة وسنجد إعلانات العمرة بهذه التأشيرة.

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