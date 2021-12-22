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مياه القاهرة: قطع الخدمة لمدة 8 ساعات عن 13 منطقة بالمحافظة في هذا الموعد

07:00 م الأربعاء 22 ديسمبر 2021
مياه القاهرة: قطع الخدمة لمدة 8 ساعات عن 13 منطقة بالمحافظة في هذا الموعد

قطع المياه

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ((منطقة العزب بالمطرية – منطقة الألف مسكن – عزبة شنودة البحرية – استراحة الوزير – منشية التحرير – ميدان سفير وميدان الإسماعيلية وميدان تريومف ومتفرعاتهم – ألماظة – منطقة السبع عمارات ومتفرعاتها – قاعدة ألماظة الجوية – مستشفى الجلاء – أرض الجولف)، من العاشرة مساء الأربعاء، وحتى السادسة صباح غدا.

وأشارت، شركة مياه الشرب بالقاهرة، إلى أن ذلك يأتي نظراً لحدوث كسر مفاجئ على خط المياه الرئيسى بمحيط ميدان إبن الحكم.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة ، مشيرة إلى أنها قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.​

قطع المياه شركة مياه الشرب كسر خط المياه

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