فيروس كورونا.. دليل الإجراءات الاحترازية لتجنب المنع من حضور منتدى شباب العالم

كتب- محمد نصار:

ينطلق منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأغلقت إدارة المنتدى باب التسجيل للمشاركة والحضور قبل أيام بعد أن سجل على الموقع الرسمي للمنتدى أكثر من 500 ألف شاب وشابة من 196 دولة من مختلف القارات بالترتيب الآتي؛ أفريقيا، أوروبا، آسيا، أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية.

ويعود منتدى شباب العالم هذا العام من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات الجديدة بعد توقفه منذ عام 2019، بسبب جائحة كورونا.

وتطبق إدارة المنتدى كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لضمان سلامة جميع المشاركين من مصر ومختلف دول العالم.

وينشر مصراوي تفاصيل الإجراءات الاحترازية التي سيتم العمل بها خلال المنتدى، وفيا لموقعه الرسمي، على النحو التالي:

أولا: متطلبات قبول المتقدمين

التطعيم

- يُطلب من جميع المتقدمين للمشاركة في منتدى شباب العالم مشاركة حالة التطعيم الخاصة بهم.

- أثناء التسجيل، يجب على جميع المتقدمين تقديم دليل على التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا.

ثانيا: الفحص الدوري

- عند الوصول، يجب على جميع المشاركين تقديم دليل على فحص بي سي آر السلبي على أن يكون تم إجراؤه في غضون 72 ساعة كحد أقصى قبل وصولهم إلى شرم الشيخ.

- جميع المشاركين في منتدى شباب العالم مؤهلين للحصول على فحص دوري مجانا في الفنادق التي يقيمون فيها.

- لأغراض الوقاية، إجراء الفحص في نهاية كل يوم إلزامي لجميع المشاركين، وإلا فسيتم منعهم من الدخول إلى قاعات المنتدى والمشاركة في فعالياته.

- يتم إخطار المشاركين بأي نتائج فحوص إيجابية تحدث أثناء المنتدى في حالة اتصالهم الوثيق مع أحد المصابين.

ثالثا: إجراءات يتعين الالتزام بها في موقع منتدى شباب العالم

- أقنعة الوجه/ الكمامات: يُطلب من جميع المشاركين والعاملين ارتداء أقنعة الوجه في كل الأوقات وفي كافة أنحاء مكان انعقاد المنتدى وفي الأماكن العامة بشرم الشيخ.

- فحص درجة الحرارة: يتم استخدام الكاميرات الحرارية لتحديد الحاملين المحتملين للفيروس لمساعدتهم في أسرع وقت ممكن.

- التباعد الاجتماعي: تُطبق قواعد التباعد الاجتماعي بين الأفراد لمسافة لا تقل عن متر ونصف.

- سعة الجلوس المحدودة: تتبع جلسات منتدى شباب العالم وفعالياته قواعد التباعد الاجتماعي ومن ثم فهم يخضعون للحجز المسبق أو الإغلاق عند الوصول لأقصى سعة على أساس أسبقية الحضور.

- النظافة العامة: التنظيف والتعقيم المنتظم للحفاظ على نظافة المرافق وصحتها.

- محطات التعقيم: توجد محطات تعقيم الأيدي في جميع أنحاء قاعات فعاليات المنتدى والفنادق.

- الخدمات الطبية: تتوفر مرافق طبية وطاقم عمل متخصص على استعداد للتعامل مع أي مشكلات طبية محتملة.