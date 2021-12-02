الأكثر شهرة في العالم.. جناح كوريا الجنوبية يعرض المدفع K9 بـ"إيدكس 2021"

كتب- محمد سامي ومحمد نصار:

عرض جناح كوريا الجنوبية، في معرض إيدكس 2021، المدفع K9 الذي يعد من مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع وهو الأكثر شهرة في العالم ويوجد منه حوالي 1700 وحدة في 7 دول هي كوريا الجنوبية وتركيا والهند وبولندا وفنلندا والنرويج وإستونيا.

وتجري أستراليا مفاوضات نهائية لتبني نسخة أسترالية من K9 SPH.

تتميز K9 بقوة نيران رائعة وقابلية للتنقل وحماية مجهزة ببرج دوار يمكنه اجتياز 360 درجة كاملة، ويبلغ مدى إطلاق السيارة 47 طنًا 40 كم وتتحرك بسرعة 67 كم / ساعة.

ويمكن للمدفع إطلاق جولته الأولى في غضون 30 ثانية من وضع ثابت وخلال 60 ثانية أثناء الحركة، بمعدل انفجار إطلاق نار من ست إلى ثماني جولات في الدقيقة.



كما عرض الجناح الكورى، أجهزة الرؤية الليلية وأدوات التخفي وتكنولوجيا الأمن السيبراني عرض الدبابة (كى ثاندر) بحجمها الطبيعي وليس نموذج مصغر من انتاج شركة "هانوا" الكورية للصناعات العسكرية والدفاعية.

وتستهدف الشركة إتاحة فرص تعميق التعاون المشترك فى ضوء إمكانيات الشركة التكنولوجية والتصنيعية الحديثة.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح الاثنين الماضي، معرض مصر الدولي للصناعات العسكرية والدفاعية «إيديكس 2021» الذي يقام تحت رعايته.

ويعد المعرض محط جذب صانعي القرار من القوات المسلحة والقوات البحرية والجوية، محليا وإقليميا ودوليا، حيث يتميز المعرض بمشاركة أكثر من 350 عارض دولى ومحلى يمثلون 42 دولة من بينهم الولايات المتحدة الامريكية وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا كوريا الجنوبية وبمشاركة قوية من الدول العربية ويتميز الجناح المصرى بعرض منتجات عسكرية متميزة بعضها يعرض لاول مرة وبصناعة مصرية خالصة.

ويستمر المعرض حتى 2 ديسمبر المقبل بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة المصرية على إقامة كبرى التجمعات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والعسكرية، بالإضافة لأحدث تكنولوجيا السلاح في العالم بمختلف المنتجات سواء أسلحة ثقيلة أو ذخائر أو تكنولوجيات الحروب الإلكترونية