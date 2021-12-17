(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، إن هناك استمرار لفرص تساقط الأمطار على السواحل الشمالية والدلتا خلال ساعات الليل تكون متفاوتة الشدة وعلى فترات متقطعة.

وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه يسود طقس مائل للبرودة ومع تقدم ساعات الليل يزيد الإحساس ببرودة الطقس ليكون بارد في أوله شديد البرودة مع الساعات الأولى من الصباح.

يأتي هذا بينما تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، مصحوبة بأمطار ورياح على مناطق متفرق في المحافظات.

حالة الطقس السبت: بارد أول الليل شديد البرودة آخره

كما توقعت الأرصاد أن يكون طقس السبت معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، خلال فترات النهار.

وأضافت هيئة الأرصاد، في بيان له، أنه يسود طقس بارد في أول الليل، شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

حالة طقس السبت: أمطار 30%

وأوضحت الأرصاد، أن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وتنشط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة السبت، على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 19 – الصغرى 10

الأسكندرية: العظمى 18 – الصغرى 11

بورسعيد: العظمى 19 – الصغرى 11

سوهاج: العظمى 20 – الصغرى 07

اسوان: العظمى 21 – الصغرى 11