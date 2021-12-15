"دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات غير المشروعة" جلسة بمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

مصراوي

عقدت جلسة بعنوان "دور وحدات التحريات المالية في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة"، الأربعاء، على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وخلال الجلسة التي أدارها المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور حسن عبد الشافي أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، والعديد من المسئولين المصريين والدوليين، تم تناول أهمية تعزيز قدرات الوحدات المالية في الوصول إلى المعلومات وتطوير آليات تبادل الخبرات فيما بين الجهات المعنية بالإضافة استخدام أحدث الأساليب المتبعة لرصد التدفقات المالية غير المشروعة.

وأكد المستشار أحمد سعيد خليل، اتخاذ مصر العديد من الإجراءات لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة في إطار مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأن الدولة أنشأت نظم شاملة للرقابة والإشراف بهدف اكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الارهاب،

وتضمنت الجلسة إلقاء الضوء علي مفهوم التدفقات المالية غير المشروعة وأحدث الأساليب المتبعة لقياسها وفقا للمعايير الدولية مع التركيز علي المصادر المختلفة لتلك التدفقات وجرائم الفساد والتلاعب بالفواتير التجارية والتهرب الضريبي ودور وحدات التحريات المالية في الحد من تلك التدفقات من خلال خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووحدات التحريات المالية بالدول.