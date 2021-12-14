Masrawy logo white

​اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

03:30 ص الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
​اعرف مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 14 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة

كتب- أحمد عبدالمنعم:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 14/12/2021، الموافق 10 جمادى الأولى 1443 هجرية، في العاصمة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

- مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 5:09 صباحًا

أذان الظهر 11:49 صباحاً

أذان العصر 2:38 مساءً

أذان المغرب 4:57 مساءً

أذان العشاء 6:19 مساءً

- مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 5:16 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:54 صباحاً

موعد أذان العصر 2:40 مساءً

موعد آذان المغرب 4:59 مساءً

موعد أذان العشاء 6:22 مساءً

- مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 5:06 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:45 صباحاً

موعد أذان العصر 2:33 مساءً

موعد أذان المغرب 4:52 مساءً

موعد أذان العشاء 6:14 مساءً.

- مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:57 صباحاً

موعد أذان الظهر 11:43 صباحاً

موعد أذان العصر 2:41 مساءً

موعد أذان المغرب 5:03 مساءً

موعد أذان العشاء 6:20 مساءً

لمزيد من التفاصيل..

مواقيت الصلاة الصلاة معاد صلاة الفجر معاد صلاة العصر معاد صلاة المغرب

الخبر التالى:

برلمانية: كشف مخطط التسريبات المفبركة ضربة موجعة لجماعات الظلام

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
799

إصابات اليوم

44

وفيات اليوم

1321

متعافون اليوم

369997

إجمالي الإصابات

21104

إجمالي الوفيات

307926

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل|44 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الإثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا