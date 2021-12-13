زيادة رسم مغادرة أراضي الجمهورية إلى 100 جنيه.. وبقاؤه 50 جنيهًا لهذه الفئة

كتب- أحمد السعداوي:

قالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الدولة تسعى إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها؛ الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها، والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وأضافت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه نظرًا لما تمر به البلاد في هذه الفترة من تداعيات جائحة فيروس كورونا والتي أثرت بالسلب على عدد من القطاعات في الدولة، مما يستدعي تكاتف كل مؤسسات الدولة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر؛ قررت الآتي:

- تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

المادة الثانية: تتضمن تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

استبدال نص البند 5 من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 بزيادة رسم مغادرة أراضي الجمهورية إلى 100 جنيه، مع بقاء هذا الرسم 50 جنيهًا بالنسبة إلى الأجانب القادمين لغرض السياحة فقط لمحافظات البحر الأحمر، جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، مطروح، تشجيعًا بتلك المحافظات التي تعتمد على هذا النشاط، مع استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب والعاملين على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور حدود جمهورية مصر العربية.

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