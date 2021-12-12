متحدث الصحة: العالم أدرك أن فيروس كورونا لن يختفي "هيفضل عايش معانا"

كتب– أسامة علي:

نصح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا لمواجهة الفيروس.

وقال عبدالغفار في منشور على الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل "فيسبوك": "النهارده بعد حوالي سنتين من التعامل مع فيروس كورونا، العالم أدرك إنه مش هيختفي وأنه هيفضل عايش معانا، وبقى الأمل إن الفيروس يبقى أضعف وأعراض الإصابة بيه أخف ومعدلات الوفيات أقل".

وأضاف متحدث وزارة الصحة: "العالم مدرك إن ده قرار مش هياخده الفيروس، ده قرارنا إحنا بإننا نتطعم، لإن التطعيم هو اللي هيخلي جهازنا المناعي أقوى ويخلي المرض أضعف ومعدلات الوفيات أقل، القرار قرار كل واحد فينا".

