4 طرق رسمية.. كيف تُبلغ الرقابة الإدارية عن واقعة فساد؟ (البيانات سرية)

كتب - أحمد جمعة:

حددت هيئة الرقابة الإدارية، 4 طرق رسمية لمساعدة المواطنين في التواصل مع الهيئة، والإبلاغ عن أي وقائع فساد أو تجاوز.

وحرصا من هيئة الرقابة الإدارية على سرية بيانات المواطنين المبلغ عنها وعدم استخدامها بطريقة غير سليمة، يتم التواصل مع الهيئة باستخدام احدى الطرق التالية:

أولاً: من خلال مكتب خدمة المواطنين:

مكاتب خدمة المواطنين بالمقر الرئيسي الكائن فى تقاطع شارعي النزهة وأسماء فهمي بمدينة نصر أو بالمكاتب الإقليمية التابعة لها بالمحافظات المختلفة.اضغط هنا

ثانياً : من خلال البريد العادي:

إرسال إلى عنوان هيئة الرقابة الإدارية بعنوانها الموضح سابقا بصندوق بريد رقم 11586 هليوبلس.

ثالثاً: من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة:

- من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة وملئ النموذج.

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رابعاً: من خلال الفاكس:

على الفاكس رقم: 0020222915403

تليفون الهيئة: 0020222902728 أو الرقم المختصر 16100

وتستعد مدينة شرم الشيخ لاستضافة أعمال الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التي تنطلق غدا وتستمر حتى 17 من شهر ديسمبر الجاري، وهو الحدث الأكبر في مجال منع ومُكافحة الفساد على مستوى العالم.