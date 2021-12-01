طالب يعتدي على معلم بعد منعه من معاكسة زميلته أمام مدرسة بالبحيرة

كتب- مينا غالي:

تلقت غرفة عمليات نقابة المعلمين، برئاسة محمد عبد الله، الأمين العام، شكوى من معلم يُدعى صابر نعيم الأبيار، بمدرسة المكمورة الإعدادية المشتركة بمنطقة سيدي شحاتة التابعة لقسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، اعتدى عليه طالب بالضرب أمام المدرسة بعد منعه من معاكسة طالبة بنفس المدرسة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة؛ تهميداً للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وكلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، أحمد حسن رمضان، رئيس اللجنة النقابية بكفر الدوار، بمرافقة المعلم، وأن يتولى محامي اللجنة النقابية متابعة تطورات بلاغ الشرطة ضد الطالب، والحفاظ على حقه القانوني والأدبي .

وتمكن ضباط المباحث من ضبط الطالب واصطحابه إلى قسم الشرطة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين من التحقيقات أنه طالب بالصف الثاني الإعدادي بنفس المدرسة.

وكانت نقابة المعلمين قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس آب 01555208606؛ لتلقى شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية؛ لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أية مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال .