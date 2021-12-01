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مصر ولبنان.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب بكأس العرب اليوم

09:25 ص الأربعاء 01 ديسمبر 2021
مصر ولبنان.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب بكأس العرب اليوم

كأس العرب

القاهرة - مصراوي:

يستهل المنتخب الوطني مشواره في بطولة كأس العرب، اليوم الأربعاء، بلقاء نظيره اللبناني، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة على استاد الثمامة.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة لمنافسات كأس العرب رفقة منتخب لبنان والجزائر والسودان، ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى الدور الإقصائي.

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس المباراة تلفزيونيًا عبر شاشة قناة بي إن سبورت سبورت 1 مع وجود استديو تحليلي يضم أبرز نجوم الكرة المصرية واللبنانية.

وتبث قناة bein sports 1 على القمر الصناعي نايل سات على تردد 11013 أفقي، ومعدل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كما تبث القناة على القمر الصناعي سهيل سات على تردد 11547 رأسي، ومعامل الترميز 27500 – معدل تصحيح الخطأ 2/3 بجودة HD.

كأس العرب المنتخب الوطني لبنان استاد الثمامة شبكة قنوات بي إن سبورتس

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