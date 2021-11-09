وفاة نقيب محامين غرب طنطا.. و"عطية" يعلن الحداد 3 أيام

كتب مينا غالي

نعى رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ومجلس النقابة، شيخًا من كبار شيوخ المحاماة، هو محمد جلال شلبي نقيب محامين غرب طنطا.

وقال عطية في بيان له اليوم الثلاثاء: أنعي فيه المثل الأعلى في خبرته النقابية ونبله وكريم أخلاقه، وأسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة زملائه وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتابع: وإنني أعلن لجميع السادة المحامين الحداد ثلاثة أيام على روح فقيد المحاماة.