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وفاة نقيب محامين غرب طنطا.. و"عطية" يعلن الحداد 3 أيام

11:41 م الثلاثاء 09 نوفمبر 2021
وفاة نقيب محامين غرب طنطا.. و"عطية" يعلن الحداد 3 أيام

محمد جلال شلبي نقيب محامين غرب طنطا

كتب مينا غالي

نعى رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، ومجلس النقابة، شيخًا من كبار شيوخ المحاماة، هو محمد جلال شلبي نقيب محامين غرب طنطا.

وقال عطية في بيان له اليوم الثلاثاء: أنعي فيه المثل الأعلى في خبرته النقابية ونبله وكريم أخلاقه، وأسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة مع الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يلهم أسرته وإيانا وكافة زملائه وتلاميذه ومحبيه الصبر والعزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وتابع: وإنني أعلن لجميع السادة المحامين الحداد ثلاثة أيام على روح فقيد المحاماة.

نقيب محامين غرب طنطا رجائي عطية اتحاد المحامين العرب محمد جلال شلبي

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