ثروت الخرباوي يعلق على تصريحات عمرو أديب بشأن أبو تريكة: "لا يمكن الاحتفاء بإرهابي"

(مصراوي):

علق ثروت الخرباوي، الخبير في شئون الجماعات الإرهابية، على تصريحات الإعلامي عمرو أديب، بشأن تهنئة النادي الأهلي للاعبه السابق محمد أبو تريكة، المتهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.

وقال أديب في حلقته التي أذيعت مساء أمس، إنه يعجب كيف تهنئ إدارة النادي الأهلي، أبو تريكة، بعيد ميلاده وهي تعلم أنه متهم في قضايا تتعلق بجماعة الإخوان الإرهابية، مطالبًا إدارة النادي بحذف التهنئة، أو تقدير اعتذار.

وصرح الخرباوي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك": "هذا صحيح ولا يجوز الجدال فيه، اللاعب أبو تريكة إرهابي بحكم القضاء، وبغض النظر عن صلته التنظيمية بالإخوان والتي أعرفها يقينًا، إلا أن رأي أي واحد فينا يصبح مجرد رأي، ولكن حكم القضاء هو عنوان الحقيقة، وإذا أراد هذا اللاعب أن يدافع عن نفسه فليحضر إلى بلده ويتخذ ما يراه مناسبًا للدفاع عن نفسه، وخارج نطاق القضاء فإن هروبه المستمر وحصوله هو وأسرته على الجنسية القطرية هو أكبر إدانة له على عمالته".

وأضاف: "لا يجوز لأي مؤسسة مصرية مهما كانت أن تحتفل بإرهابي هارب، وإلا جاز لنقابة التجاريين مثلًا أن تحتفل بوجدي غنيم الذي كان عضو مجلس إدارتها في بداية التسعينيات، أو أن تحتفل نقابة الأطباء بجمال حشمت الهارب، وكلنا يتذكر يوم أن نقابة الأطباء كتبت نعي لعصام العريان بعد وفاته وكيف ثار عليها الرأي العام فاضطرت النقابة للتراجع وحذف النعي".

وتابع: "الخلاف مع اللاعب أبو تريكة ليس خلافًا سياسيًا، ولكنه خلاف وطني، هذا شخص خان وطنه ودعم بأمواله جماعة إرهابية، وأنفق على اعتصام رابعة، وأنشأ شركة سياحية ليتم من خلالها تهريب الأموال من وإلى مصر".