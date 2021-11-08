ضبط هواتف وطائرة "درون" على جسد راكب بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية من التليفونات المحمولة ماركة iPhone، وطائرة تصوير "درون" مفككة، أخفاها راكب مصري على صدره وبين فخذيه، لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

استوقف وليد صبري رئيس القسم بالجمارك أحد الركاب أثناء محاولته الخروج مسرعا من بوابة اللجنة الجمركية، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، وبتفتيش حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة لم يسفر ذلك عن وجود شيء مخالف، تلاحظ لأحمد البسيوني مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول، عدم انتظام حركة الراكب وارتباكه، وبعرض الأمر على أسامة دياب مدير الجمرك قام بتكليف كل من أحمد عبد الواحد ومصطفى عبد العزيز مأمورا الجمرك بتفتيش الراكب ذاتيا، ما أسفر عن ضبط 38 محمولا ماركة iPhone، وطائرة تصوير "درون" مفككة محظور دخولها، لصقها الراكب على صدره وظهره مستخدما حزاما طبيا، كما عثر بين فخذيه أسفل الملابس التي يرتديها على باقي المضبوطات.

أمر أسامة دياب مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.