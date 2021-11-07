ظهور خاص لعلي الحجار.. انطلاق قناة "ETC" الليلة وهؤلاء أبرز إعلامييها

كتب- مينا غالي:

تنطلق في الثامنة من مساء اليوم، أحدث القنوات الفضائية المصرية وهي قناة "ETC" التي أسسها رجل الأعمال هاني العتال، وبمشاركة نخبة من الشخصيات الإعلامية المعروفة، على ترددها 12015/ رأسي.

وكشفت القناة على أن الفنان الكبير علي الحجار سيظهر على شاشة القناة في سهرة خاصة مع أجمل الأغاني، احتفالًا بافتتاح القناة.

وذكرت القناة، أن برنامج "التوك شو" الرئيسي لقناة "ETC" هو برنامج "مصر جديدة"، والذي سوف يستعرض أهم القضايا التي تهم المواطن المصري بشكل مهني وموضوعي كما يتناول البرنامج أهم الأحداث السياسية والاقتصادية العربية والعالمية وتأثيرها على الشأن المصرى، وذلك من الأحد إلى الجمعة الساعة 8 مساء، حيث يقدمه ضياء رشوان وإنجي أنور.

كما ستنطلق القناة اليوم الأحد، بأولى حلقات البرنامج الرياضي "بوكس تو بوكس" BOX2BOX، الذي سيقوم على تقديمه الكاتب الصحفي والإعلامي "محمد شبانة" من الأحد إلى الخميس فى الساعة الـ 11 مساء، وسيكشف خلاله الحقائق بمختلف القضايا والأحداث على الساحة الرياضية بلا حسابات وبكل موضوعية وحيادية، رافعا شعار "زيرو مجاملة" وحق المشاهد في متابعة الصورة كاملة من كافة جوانبها دون رتوش، كما سيعتمد البرنامج بشكل مباشر على كشف الكواليس في المجال الرياضي بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص فى مصر كما سيهتم بالرياضة العربية والافريقية والعالمية لتكتمل الوجبة الرياضية الدسمة .

وقال هاني العتال، رئيس مجلس إدارة القناة أن المساحة الترفيهية على الشاشة ستكون واسعة، من حيث الأعمال السينمائية والدرامية المميزة والحصرية، كما ستنطلق باقي الخريطة البرامجية تباعا ببرامج اجتماعية متنوعة تحظى باهتمام كل الفئات ومختلف الاعمار السنية بالأسرة المصرية والعربية .

وأكد "العتال" أن etc ستكون جزءا فاعلا من منظومة الإعلام المصري والعربي، وستخاطب كل شرائح المجتمع عبر محتوى سياسي ورياضى واجتماعي وترفيهي وثقافي هادف يعبر بصدق عن الإعلام المصري الهادف ذو التأثير الإيجابى .

جدير بالذكر أن شركة POD والتي تعد واحدة من أهم شركات الإعلانات في مصر والوطن العربي، لما تملكه من خبرات ونجاحات في سوق الإعلام، ستكون الوكيل الإعلاني لقناة etc.